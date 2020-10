SPORT1-Spezial: Wie funktioniert eigentlich ein eSports-Event?

SPORT1: So ein Open Qualifier kann ja ein ganz schönes Chaos sein mit zig Teams, die alle spielen wollen. Ihr hattet ja vier Admins parat, was ist deren Job eigentlich?

Mihajlovic: Ohne mein kleines und sehr fleißiges Team wäre das nicht möglich gewesen, weil so viele Kleinigkeiten anfallen, die man zuvor nicht alle auf dem Schirm hat. Nicht nur bei der Durchführung, sondern auch in der Vorbereitung.

Mihajlovic: Uns war es wichtig trotz der Einschränkungen von COVID-19 eine einzigartige Show abzuliefern. Selbstverständlich stand die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle, sodass wir mit allen Beteiligten früh in den Austausch gegangen sind, um die Sicherheit aller zu gewährleisten.

Mihajlovic: Auch wenn wir in Deutschland einiges vorbildlich machen in Bezug auf die Möglichkeiten und Strukturen, welche deutschen Teams geboten wird, hinken deutsche CS:GO-Produktionen in Sachen Content den internationalen Produktionen weit hinterher. Das ist grundsätzlich auf den höheren Aufwand und Mittel zurückzuführen, den die internationalen Veranstalter betreiben können. Jedoch gibt es Möglichkeiten guten und innovativen Content zu produzieren, welche keine großen finanziellen Mittel benötigen, sondern lediglich Kreativität.

SPORT1: Am Ende hat, Suprise Suprise, BIG eure erste Ausgabe gewonnen. Die Tore der Factory haben sich geschlossen und Season 2 läuft bereits. Was waren eure wichtigsten Erfahrungen aus der ersten Saison?

Mihajlovic: Wir waren sehr zufrieden mit der ersten Season, insbesondere deswegen, weil wir ein neuer Veranstalter sind, der sich neben der ESL Meisterschaft und 99Damage beweisen musste. Die wichtigste Erfahrung war es, das Team etwas aufzustocken, damit wir für die 2. Season noch mehr Energie in die Contentproduktion stecken können. Denn für einige Ideen, die wir bereits in der 1. Season hatten, hat schlichtweg die Zeit gefehlt.

Mihajlovic: Am liebsten wäre uns natürlich ein Finale mit allen vor Ort. Allerdings sind auch wir an die aktuellen Entwicklungen gebunden und befinden uns im ständigen Austausch mit Merkur und den Teams, um für alle die optimale Lösung zu finden.

Bezüglich großen Änderungen wird bereits zu dem Closed Qualifiers, wovon die Gruppenphase am 25.9 startet und über zwei Wochenenden geht, viel Wert auf einen hohen Production-Value-Wert gelegt. Das heißt bereits für die Playoffs gibt es eine Studioproduktion in der Esport Factory mit Castern und Analysten. Außerdem schaffen wir mehr Content von außerhalb des Spiels und für das Offline Finale sind einige Sachen in Planung, die noch nicht einmal in internationalen Produktionen umgesetzt wurden.