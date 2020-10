Formel 1: Wird Sebastian Vettel auch Markenbotschafter für Aston Martin?

Weder im Vettel-Umfeld noch bei Racing Point will man das so konkret bestätigen, von Racing Point ist aber zu hören: Sowohl Vettel als auch sein neuer Teamkollege Lance Stroll repräsentieren in Zukunft auch die Aston Martin-Marke.

Vettel betont: Geld spielt keine Rolle

Doch er weiß genau wie Aston Martin-CEO Tobias Moers auch: Der Name Vettel hat für die britische Sportwagen-Kultmarke einen riesigen Werbewert. In der Formel 1 rast der Deutsche am Sonntag im Lizenz-Aston-Martin. Am Montag wirbt der Hersteller mit seinen Erfolgen für Supersportler wie den neuen Mega-SUV DBX.