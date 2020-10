1. FC Nürnberg: Club distanziert sich von Banner für verstorbenen Neonazi

Unbekannte erinnern mit einem Banner am Stadion an einen verstorbenen Neonazi, der glühender Fan des 1. FC Nürnberg war. Der Club geht nun entschieden auf Distanz.

Irritationen hatte in diesem Zusammenhang die "Rot-Schwarze Hilfe" (RSH) ausgelöst. Sie ist ein Zusammenschluss von Juristen, der Fans bei Schwierigkeiten mit der Polizei vertritt. Die RSH hatte für den verstorbenen Neonazi, als Club-Anhänger ein Dauergast in der Nordkurve, ein Kondolenzbuch im Internet eröffnet. Dieses ist mittlerweile aus dem Netz verschwunden.

Verstorbenen Neonazi war Club-Fan

Das Transparent für den glühenden Club-Fan war in der vergangenen Woche am Außenzaun des Max-Morlock-Stadions angebracht worden. Der neunmalige deutsche Meister teilte mit, er arbeite bereits an der Aufklärung des Falls "und wird sich dafür einsetzen, dass sich so etwas nicht wiederholt".