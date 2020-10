SPORT1-Spezial: Wie funktioniert ein eSports-Event?

Sinisa Mihajlovic ist der Brand Manager bei Skillshot Consulting, der Organisation, die unter anderem die Merkur Masters veranstalten. Im ersten Teil des Interviews mit SPORT1 verrät er was hinter dem Launch der Merkur Masters steckt, wie die Planung abläuft und was die größten Schwierigkeiten dabei sind.

SPORT1: Fangen wir mal bei der Planung an. Wie gliedert sich so ein Turnier auf und was für Spezialisten werden auf den Plan gerufen?

Mihajlovic : Die größte Schwierigkeit hat sich vor allem durch die Corona-Pandemie ergeben, da wir nicht nur mitten in den Vorbereitungen von Offline auf Online adaptieren mussten, sondern auch die Contentproduktion erschwert wurde. Uns war es wichtig, dass wir unterhaltsame Zwischensegmente haben, die für die Zuschauer interessant sind und keine reinen Lückenfüller darstellen. Das geht mit Teams vor Ort deutlich einfacher, aber selbst hier konnten wir mit einem kleinen Tischtennis-Turnier vor Ort und paar Influencer, die uns per Webcam ins Studio zugeschaltet waren, eine gute Lösung finden.

Mihajlovic: Wir wollten zum einen mit den Open Qualifiers den "kleineren" Teams, die Möglichkeit auf Preisgeld bieten, was es sonst meistens erst auf dem höchsten Niveau gibt. Zum anderen wollten wir Teams, welche sich neu geformt haben oder in der 2./3. Division der 99Damage Liga spielen, die Chance ermöglichen, sich innerhalb kurzer Zeit nach oben zu spielen. Gerade für ein Team der 3. Division ist es die Chance, gegen erfahrene Teams zu bestehen oder sogar den Durchbruch zu schaffen. Ein gutes Beispiel, dass dies funktioniert ist "WeSports", die es in der 2. Season der Merkur Masters als einziges Team aus der 3. Division in den Closed Qualifier geschafft haben und sich dort nun mit den besten deutschen Teams messen.