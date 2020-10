Europa League, Auslosung im LIVETICKER - mit Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim

In Nyon werden die Gruppen für die Europa-League-Saison 2020/21 ausgelost © Imago

Es ist angerichtet: Die Europa League startet in eine neue Saison. Auf wen treffen Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim? Die Auslosung im LIVETICKER:

Einen Tag nachdem die Gruppenphase der Champions League ausgelost wurde fiel auch in der Europa League der Startschuss.

Der VfL Wolfsburg war dabei nicht in einem der Lostöpfe. Die Wölfe verpassten am Donnerstag auf dramatische Art und Weise die Qualifikation für die Gruppenphase. Gegen AEK Athen erlitt das Team von Trainer Oliver Glasner einen Last-Minute-K.o .

Bayer in Topf 1 - Hoffenheim in Topf 3

Aus deutscher Sicht sind allerdings Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim vertreten. Die Werkself befand sich in Lostopf 1 und hat eine machbare Gruppe zugelost bekommen. Hoffenheim - in Lostopf 3 - musste hingegen eine Hammergruppe fürchten, hatte aber Losglück.

Titelverteidiger und Rekordsieger FC Sevilla befand sich nicht in den Lostöpfen, weil sich die Spanier durch den Erfolg für die Champions League qualifiziert haben. Im Verlaufe des Wettbewerbs könnte Sevilla allerdings noch in die Europa League hinzukommen, falls sie in der Gruppenphase der Champions League den dritten Platz erreichen sollten.