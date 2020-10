PUBG: Na'Vi gibt Einstieg in Battle Royale Shooter bekannt

Nach CS:GO ist Na'Vi nun auch in PUBG vertreten © Natus Vincere

Natus Vincere ist eines der Schwergewichte der CS:GO-Szene. Doch die ukrainische Organisiation will neue Wege erschließen ... und steigt ab sofort in PUBG ein.

Die ukrainische eSports-Organisation Natus Vincere (kurz: Na'Vi) gab gestern via Twitter bekannt nach CS:GO nun auch in PUBG einzusteigen.

Oldboy kommt von Team Unique. Dort konnte er unter anderem sowohl den Spring- als auch den Fall-Split der PUBG Mobile Club Open Europe gewinnen. Daneben findet sich zudem die Trophäe der PUBG Mobile Star Challenge 2019 in seiner Vitrine.

Ziel: Global Championship

Wer neben Oldboy im Roster stehen wird, ist bis dato unbekannt. Na'Vi gab aber an, dass sie weitere Verpflichtungen bald publik machen werden. Höchstwahrscheinlich werden diese aus Teams stammen, die sich für die neu ins Leben gerufene EMEA-League qualifiziert haben.

Dieses Turnier wird ab dem 9. bis zum 25. Oktober stattfinden. 32 Teams treten in der Gruppenphase an, 16 kommen in die K.O.-Phase. Die besten drei qualifizieren sich letztendlich für die PUBG Mobile Global Championship, bei der es um zwei Millionen US-Dollar Preisgeld geht.