Brooklyn Nets: Kyrie Irving sieht Steve Nash nicht als Head Coach an

Angesprochen auf die Verpflichtung von Steve Nash als neuen Head Coach der Brooklyn Nets sagte der Point Guard im Podcast von Nets-Teamkollege Kevin Durant The ETCs with Kevin Durant: "Für mich haben wir nicht wirklich einen Headcoach. KD könnte ein Headcoach sein, ich könnte ein Headcoach sein."

Irving in Boston kein Leader

Dass derlei Aussagen ausgerechnet von Irving kommen, hat einen besonderen Beigeschmack. Schließlich verhielt sich der eigenwillige Star bei seiner vorherigen Station in Boston nicht wirklich wie ein Trainer.

Bei den Celtics fiel der in Australien geborene Point Guard mehr als Egoist auf. Nicht selten ignorierte Irving die Anweisungen von Coach Brad Stevens.

Im Sommer 2015 von den Celtics verpflichtet, um die damals junge Mannschaft anzuführen, wurde Irving seiner Rolle als Leader nie gerecht, stattdessen geriet die Teamchemie - auch wegen des balldominanten Aufbauspielers - in arge Schieflage.

Irving betont: "Steve ist großartig"

So übel zerlegt LeBron sein Ex-Team

Irving mit Seitenhieb gegen LeBron James

Die Anstellung von Nash stellt nicht die einzige Umstellung für Irving in Brooklyn dar. Denn mit Durant kehrt zudem der Topstar des Teams nach einem Riss in der Achillessehne zurück aufs Parkett. Damit ändert sich wohl auch die Rolle von Irving in der Schlussphase des Spiels.