1. FC Kaiserslautern: Jeff Saibene neuer Trainer, Nachfolger von Schommers

Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen neuen Cheftrainer gefunden. Wie SPORT1 weiß, wird der Ex-Coach des FC Ingolstadt die "Roten Teufel" schon am Freitag übernehmen.

Der Nachfolger des am Dienstag beurlaubten Boris Schommers heißt Jeff Saibene, der bis zum 27. Spieltag der vergangenen Saison Cheftrainer beim FC Ingolstadt war.

Davor war der 52-Jährige in der Spielzeit 2017/2018 bei Arminia Bielefeld tätig.

Saibene weilte am Dienstag in Kaiserslautern zu Verhandlungen und überzeugte die Verantwortlichen offenbar sofort.

Saibene-Vorstellung bei 1. FC Kaiserslautern am Freitag

Er wird einen Vertrag bis 2022 bekommen und am Freitag offiziell vorgestellt. Am Freitagnachmittag wird der Luxemburger das erste Training bei den Roten Teufeln leiten.

Das erste Mal auf der Bank sitzen wird er am Montag beim Auswärtsspiel der Pfälzer bei Wehen Wiesbaden (3. Liga: Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern, Mo. 19 Uhr im LIVETICKER) .

"Es gibt zwei wichtige Faktoren: Wir müssen diese 3. Liga annehmen, und zwar vom ersten bis zum 38. Spieltag und von der ersten bis zur letzten Minute. Das ist eine 'ehrliche' Liga, in der du überwiegend von Fehlern des Gegners und von Standardsituationen profitierst", sagte Ausichtsratssprecher Markus Merk am Dienstag zum Online-Portal Der Betze brennt: "Und wir müssen die im FCK verankerte Philosophie leben und das Betze-Gen, den Betze-Fußball auf den Platz bringen. Der neue Trainer muss zur Liga und er muss zum FCK passen. Dieses Profil brauchen wir jetzt - da spielt der Name eine sekundäre Rolle."