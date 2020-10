French Open: Shapovalov und Alexander Zverev kritisieren Spielplan & Bubble

Shapovalov: "New York war viel besser"

Zverev: "Hotel keine wirkliche Bubble"

Der Vergleich mit den zuvor stattfindenden US Open geht für ihn daher klar an die New Yorker: "Das Turnier in New York hat mich beeindruckt. Alles war bis zum kleistern Detail organisiert, um uns in der Bubble bei Laune zu halten. Nicht vergleichbar mit dem, was in Paris getan wird."