French Open heute live mit Zverev, Nadal, Bouchard im TV, Stream, Ticker

Am sechsten Spieltag der French Open wird es ernst für Alexander Zverev, er bekommt es mit einem Italiener zu tun. Auch Rafael Nadal und Genie Bouchard spielen.

Am sechsten Spieltag bei den French Open in Paris ist Alexander Zverev wieder gefordert.

Der beste deutsche Tennisspieler kämpft um den Einzug in das Achtelfinale. In seiner Sechzehntelfinal-Partie bekommt es der 23-Jährige mit dem Italiener Marco Cecchinato zu tun. ( Spielplan und Ergebnisse der French Open 2020 )

Zverev muss dabei nicht nur versuchen das Spiel zu gewinnen, sondern im besten Fall auch noch Kräfte zu sparen. In der Begegnung zuvor gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert hatte der Deutsche fünf Sätze gebraucht, ehe er sich über das Weiterkommen freuen durfte.

Siegemund im Doppel gefordert

Doch der US-Open-Finalist ist nicht der einzige deutsche Profi, der am Freitag gefordert ist. Auch Laura Siegemund ist nach ihrem Sieg gegen Julia Görges wieder am Start. Im Doppel mit Wera Swonarewa, mit der Siegemund bereits die US Open gewann, kämpft sie gegen Iga Swiatek und Nicole Melichar um das Weiterkommen.