Handball, Champions League: THW Kiel gewinnt gegen RK Celje

Beim slowenischen Spitzenklub RK Celje gewann das Team von Trainer Filip Jicha am Donnerstag mit 35:24 (16:13). Zuletzt hatten die Kieler in eigener Halle gegen HBC Nantes aus Frankreich klar verloren (27:35).

In der Bundesliga steht am Sonntag das Auftaktspiel gegen den HC Erlangen an, am Dienstag kommt die TSV Hannover-Burgdorf, vier Tage später geht es zur HSG Wetzlar.