FC Bayern: Cuisance zu Leeds offenbar geplatzt - Verletzung als Grund?

Es schien alles angerichtet für einen Wechsel des Franzosen vom FC Bayern zu Leeds United. Der 21-Jährige hatte sich nach SPORT1 -Informationen bereits am Mittwoch vor dem Vormittagstraining um 11 Uhr von seinen Mitspielern verabschiedet, soll am Donnerstag bereits den Medizincheck beim englischen Premier-League-Aufsteiger absolviert haben. Doch nun ist der Wechsel offenbar geplatzt.

Cuisance-Wechsel platzt auf der Zielgeraden

Aus England kommen dagegen andere Meldungen – und die haben es in sich. Laut The Athletic sei der Deal aus einem simplen Grund geplatzt: Cuisance sei durch den Medizincheck gefallen. Diese Meldung wird von L´Équipe , das sich auf Quellen aus Deutschland bezieht, bestätigt.

Verhindert Verletzung Cuisance-Wechsel

Cuisance war vor einem Jahr für 8 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach an die Säbener Straße gewechselt. Nach SPORT1 -Informationen hätte die Ablösesumme auf bis zu 12 Millionen Euro anwachsen können, sobald er über 100 Pflichtspieleinsätze absolviert hätte, in denen er mindestens 45 Minuten zum Einsatz gekommen wäre.

Doch bisher kam er nur in elf Pflichtspielen zum Einsatz, in der aktuellen Spielzeit absolvierte Cuisance lediglich 17 Bundesliga-Minuten beim 8:0-Sieg gegen Schalke. Er war nicht begeistert darüber, dass er trotz des klaren Ergebnisses so spät in die Partie kam.