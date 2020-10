Europa League: AEK Athen - VfL Wolfsburg 2:1 - Wölfe verpassen Gruppenphase

Admir Mehmedi brachte den VfL Wolfsburg in Athen in Führung © Imago

Der VfL Wolfsburg verpasst die Gruppenphase der Europa League. AEK Athen schlägt in den Playoffs in der Nachspielzeit zu.

Das Team von Oliver Glasner ist in den Playoffs zur Europa League an AEK Athen gescheitert. Die Wolfsburger unterlagen den Griechen durch einen Treffer von Karim Ansarifard in der Nachspielzeit (90.+4) mit 1:2 (1:0).