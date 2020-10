Sturz bei Polen-Rundfahrt: Fabio Jakobsen braucht Gesichtsrekonstruktion

"Bei der Operation wird Knochen aus meinem Beckenkamm in meinen Ober- und Unterkiefer gelegt, da dort viel Knochen fehlt", so Jakobsen. Die Heilung dauere danach "mehrere Monate". Bei einem weiteren Eingriff werden laut Jakobsen Implantate in den Kiefer gesetzt, damit er neue Zähne bekommen könne. Bis auf einen hatte der Radprofi beim schlimmen Crash alle verloren.