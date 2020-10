NFL: Quintez Cephus von Detroit Lions machte bittere Erfahrungen

Ermordeter Vater wollte besseres Leben für Quintez Cephus

"Du musst ziemlich eine dicke Haut haben, denn du musst in deinem Leben einiges durchmachen, weil du schwarz bist", erklärt Cephus in einem von NFL 360 produzierten Video über seine Geschichte.

Sein Vater - ein Gang-Leader in Cephus' Heimatstadt Macon in Georgia, verurteilt wegen Körperverletzung und Kokainhandel - habe ihn in der achten Klasse auf eine Privatschule geschickt, so der Footballer: "Er wollte nicht, dass ich so ende wie er - im Gefängnis."