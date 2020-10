Bundesliga: FC Bayern vs. Hertha und Werder vs. Bielefeld als Geisterspiel

Der FC Bayern München muss am Wochenende in der Allianz Arena erneut vor leeren Rängen spielen. Auch in Bremen steht ein Geisterspiel auf dem Programm.

Auch die Bundesligapartie des deutschen Rekordmeisters am Sonntag gegen Hertha BSC findet vor leeren Rängen in der Allianz Arena statt (Bundesliga: FC Bayern - Hertha BSC, So. ab 18 Uhr im LIVETICKER). Bereits bei der Saisoneröffnung gegen Schalke (8:0) und beim Supercup am Mittwoch gegen Dortmund (3:2) waren keine Zuschauer zugelassen.