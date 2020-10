Motorsport: David Schumacher und Luca Engstler im AvD Motorsport Magazin

David Schumacher ist am Sonntagabend zu Gast im AvD Motorsport Magazin auf SPORT1 und spricht unter anderem über Rennfahrer und ihre Söhne.

Das AvD Motorsport Magazin steht zum krönenden Abschluss des langen Rennwochenendes ganz unter dem Motto " Rennfahrer und ihre Söhne ". Moderatorin Ruth Hofmann begrüßt am Sonntagabend live ab 21:15 Uhr auf SPORT1 im Free-TV Luca Engstler .

Der 20-Jährige startet in dieser Saison in der TCR International Series und der ADAC TCR Germany Touring Car Championship und will sein Hobby zum Beruf machen.