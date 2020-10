French Open: Laura Siegemund schlägt Julia Görges in drei Sätzen

Laura Siegemund steht bei den French Open in der dritten Runde © Imago

Laura Siegemund hat das deutsche Damen-Duell in der zweiten Runde der French Open für sich entschieden.

Die 32-Jährige feierte am Donnerstag einen 1:6, 6:1, 6:3-Sieg gegen Julia Görges und zog als einzige von sechs deutschen Starterinnen in die dritte Runde von Paris ein. In der dritten Runde geht es für Siegemund gegen Petra Martic (Kroatien/Nr. 13) oder Veronika Kudermetowa (Russland).