NFL: Marlon Humphrey von den Baltimore Ravens bekommt Mega-Vertrag

"Marlon ist der Spielertyp, den wir in Baltimore wollen", sagte Ravens-Geschäftsführer Eric DeCosta. "Neben seinen offensichtlichen Talenten als Cornerback ist er ein leidenschaftlicher Kämpfer, der sich nach Siegen sehnt. Marlon ist in unserer Mannschaft eine feste Größe und wir freuen uns, dass er für sieben Spielzeiten bei uns bleiben wird", so DeCosta. Der Deal hält den All-Pro-Cornerback bis zur Saison 2026 in Baltimore.