FC Bayern: Javi Martínez darf nach geplatztem Cuisance-Wechsel wohl gehen

Was passiert mit Javi Martínez?

Nach dem Abgang von Thiago zum FC Liverpool sah es zunächst so aus, dasss Michael Cuisance bei Leeds United unterschreiben würde. Auf der Zielgeraden ist der Wechsel nun allerdings wohl doch noch geplatzt. Ob sich der FC Bayern doch nicht mit dem Premier-League-Aufsteiger einigen konnte, oder Cuisance durch den Medizincheck gefallen ist - darüber herrscht derzeit Rätselraten .

Fakt ist, dass ein Verbleib von Cuisance an der Säbener Straße den Weg für Martínez wohl endgültig frei machen sollte. Nach SPORT1 -Informationen rechnete man beim FC Bayern schon vor dem geplatzten Cuisance-Deal weiterhin fest damit, dass der Baske die Münchner noch bis zum 5. Oktober verlassen wird. Jetzt dürfte das mehr denn je gelten.

Martínez mit Reservistenrolle bei Bayern unzufrieden

Im Supercup gegen Dortmund (3:2) stand er für den verletzten Leon Goretzka (Rücken) in der Startelf und zeigte eine ordentliche Leistung. In der 84. Minute wurde der 32-Jährige für Jamal Musiala ausgewechselt. "Javi hat es als zentraler defensiver Mittelfeldspieler sehr gut gemacht. Er war präsent und hat uns Stabilität gegeben", sagte Flick am Mittwochabend.