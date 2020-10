CHECK24 Doppelpass mit Armin Veh, Christian Ziege LIVE im TV und Stream

Neue Trainer in der Bundesliga. Bereits nach zwei Spieltagen sahen sich Schalke und Mainz gezwungen ihren Trainer auszutauschen. Am Wochenende gehen die neuen Übungsleiter Manuel Baum und Jan-Moritz Lichte in ihr erstes Spiel (Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).