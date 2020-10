Julian Nagelsmann freut sich auf Manuel Baum und lobt Thomas Lemar

Julian Nagelsmann ist immer aktiv an der Linie und freut sich darauf, dass Manuel Baum ähnlich agiert © Imago

"Ich habe eine ganz gute Idee davon, was er macht und habe auch reflektiert, was ich damals gemacht habe, als ich einen Klub in der laufenden Saison übernommen habe", sagte der 33-Jährige: "Wir sind gut darauf vorbereitet und haben auch etwas vorbereitet. Ich bin gespannt wie ein kleiner Junge, ob das funktioniert."