Zehnkämpfer Rico Freimuth und Marcel Schrader beenden ihre Karrieren

Freimuth Neunter der deutschen Bestenliste

Schrader wurde Vizeweltmeister

Schrader, der 2013 in Moskau mit Silber groß aufgetrumpft hatte, wurde ebenfalls immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen - er erhielt sogar den Beinamen der "gläserne Athlet". In den sozialen Netzwerken schrieb der beste Freund von Freimuth "our career ends here". Schrader konnte seit 2015 keinen Zehnkampf mehr bestreiten.