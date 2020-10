USA: Donovan-Team bricht Spiel nach homophober Beleidigung ab

Donovan: Wir hatten keine Wahl

Dies liegt zum einen in der Klub-DNA begründet - der Namenszusatz "loyal" kommt nicht von ungefähr. Zum anderen hatte der Skandal eine Vorgeschichte: In der vergangenen Woche wurde San Diegos Elijah Martin im Duell mit LA Galaxy II (1:1) von Gegenspieler Omar Ontiveros rassistisch beleidigt (N-Wort).

Schiedsrichter und Trainer handelten nicht

"Wir haben in der vergangenen Woche viel durchgemacht", berichtete Donovan. Im Vorfeld des Treffens mit Phoenix sei daher vereinbart worden, das Spiel in der 71. Minute zu unterbrechen - zu dem Zeitpunkt, an dem Elijah Martin gegen LA beleidigt worden war. Beide Teams sollten gemeinsam ein Banner mit der Botschaft "I will act, I will speak" (Ich werde handeln, meine Stimme erheben) präsentieren. Doch dazu kam es dann gar nicht mehr.