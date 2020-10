Anzeige

Champions League: Auslosung mit FC Bayern, BVB & Leipzig LIVE im Ticker LIVE: Auslosung der CL-Gruppen

Champions-League-Auslosung: Das sind die Lostöpfe

SPORT1

Der FC Bayern geht als Titelverteidiger in die neue Saison der Champions League. Den Münchner droht dabei aber eine Hammergruppe. Die Auslosung im LIVETICKER.

Sechs Wochen nach dem Ende der Mission Triple - die durch den Triumph in der Champions League ein erfolgreiches Ende gefunden hat - beginnt für den FC Bayern schon die nächste Herausforderung: Mission Titelverteidigung in der Königsklasse.

Am Donnerstag werden ab 17 Uhr in Genf die Gruppen für die Saison 2020/21 ausgelost, als amtierender Champion sind die Bayern dabei natürlich besonders im Fokus.

SPORT1 begleitet die Auslosung in Genf im LIVETICKER:

+++ Die Gruppen in der Übersicht +++

GRUPPE A: FC BAYERN MÜNCHEN

GRUPPE B: Real Madrid

GRUPPE C: FC Porto

GRUPPE D: FC Liverpool

GRUPPE E: FC Sevilla

GRUPPE F: Zenit Sankt Petersburg

GRUPPE G: Juventus Turin

GRUPPE H: Paris Saint-Germain

+++ Kimmich nimmt neben Neuer Platz +++

Die Moderatoren wollen wissen, wie genau sein Name ausgesprochen wird. Dann spricht er über den Titelgewinn. "Es war ein großer Traum", erklärte er. Sein Lieblingsmoment in dieser CL-Saison sei gewesen, als er den Pokal in die Höhe stemmen konnte. Auch über WeKickCorona spricht er. "Es war eine Initiative von Leon Goretzka und mir. Wir wollten der Gesellschaft helfen und wollen es weiterhin.

+++ Kimmich ist Europas Verteidiger des Jahres +++

Nächster Titel für einen Spieler des Rekordmeisters. Joshua Kimmich, der große Teile der vergangenen Saison als Rechtsverteidiger spielte, setzt sich bei den Verteidigern durch. Wendie Renard von Olympique Lyon gewinnt bei den Frauen.

+++ Topf 1 ist leer +++

Alle Gruppenköpfe sind verteilt.

+++ Bayern ist das erste Los +++

Der Titelverteidiger landet in Gruppe A. Real Madrid landet in Gruppe B.

+++ Die ersten Lose werden gezogen +++

Es werden die acht Gruppenköpfe gesucht. In Topf eins ist aus deutscher Sicht Titelverteidiger Bayern vertreten.

+++ Wer ist in welchem Lostopf?

+++ Die Auslosung geht los +++

Giorgio Marchetti begrüßt und erklärt die Zeremonie. Drogba, Malouda agieren als Losfeen.

+++ Neuer bedankt sich +++

"Wir haben eine besondere Mannschaft und hatten einen ganz besonderen Spirit. Wir wollten es unbedingt, es war eine schöne Zeit, auch für die, die 2013 schon dabeigewesen waren", erklärte der Keeper des FC Bayern. Das Spiel in Lissabon sei ein ganz besonderes gewesen.

+++ Neuer bester Keeper +++

Manuel Neuer ist Europas Torhüter des Jahres, Sarah Bouhaddi von Champions-League-Sieger Olympique Lyon gewinnt bei den Frauen.

+++ Die ersten "Position Awards" werden vergeben +++

Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen werden der beste Torwart, Abwehrspieler, Mittelfeldspieler und Stürmer gekürt. Zusätzlich werden auch Europas Trainer und Fußballer des Jahres gesucht.

+++ Der nächste CL-Sieger von 2012 betritt die Bühne +++

"Wir haben ordentlich gefeiert", erklärte Florent Malouda.

+++ Drogba bedankt sich +++

Der ehemalige Chelsea-Star spricht über den Sieg in München gegen die Bayern aus dem Jahr 2012, bei dem er Matchwinner. "Es war einer der Momente meiner Karriere, wenn nicht sogar der Beste", erklärte der ehemalige Weltklasse-Stürmer.

+++ Der erste Award wird vergeben +++

Der "President Award" wird vergeben. Das ist ein Preis, den der UEFA-Präsident bestimmt und vergibt. Preisträger in diesem Jahr ist Didier Drogba. Er wird geehrt für sein soziales Engagement in seiner Heimat Elfenbeinküste geehrt. "

+++ Die emotionalsten Momente der vergangenen Saison +++

Per Video wird ein Rückblick auf die vergangenen Saison, die durch die Coronakrise so außergewöhnlich war, gezeigt. "Es war ganz wichtig, den Menschen zu zeigen, dass die Welt nicht stillsteht. Deshalb haben wir die Champions League in der vergangenen Saison zu Ende gebracht", erklärte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

+++ Es geht los +++

Moderator Pedro Pinto begrüßt die Zuschauer.

+++ Herzlich Willkommen zur CL-Auslosung +++

Auf wen trifft Titelverteidiger Bayern München in der Gruppenphase der Champions League? Und wie lauten die Gegner der anderen Deutschen Vereine, BVB, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach? In wenigen Minuten wissen wir mehr.

Die CL-Lostöpfe in der Übersicht:

Topf 1: Real Madrid, FC Liverpool, Juventus Turin, FC Bayern München, Paris Saint-Germain, Zenit St. Petersburg, FC Porto, FC Sevilla

Topf 2: FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Schachtar Donezk, Borussia Dortmund, FC Chelsea, Ajax Amsterdam

Topf 3: RB Leipzig, Inter Mailand, Lazio Rom, FC Salzburg, Atalanta Bergamo, Dynamo Kiew, Olympiakos Piräus, FC Krasnodar

Topf 4: Borussia Mönchengladbach, Lokomotive Moskau, Olympique Marseille, FC Brügge, Istanbul Basaksehir, FC Midtjylland, Stade Rennes, Ferencvaros Budapest

+++ Den Bayern droht eine Hammergruppe +++

Die Münchner, die am Mittwoch durch den Sieg im Supercup den fünften Titel im Jahr 2020 gewonnen haben, finden sich logischerweise in Topf 1 wieder. In diesem befinden sich die Meistern der Topligen sowie die amtierenden Titelträgern der europäischen Wettbewerbe - der Champions League und der Europa League. So kommt es, dass sich mit Zenit St. Petersburg, dem FC Porto und dem FC Sevilla Teams in Topf 1 befinden, die vermeintlich nicht zu den absoluten Top-Mannschaften des Kontinents gehören.

In Topf zwei befinden sich mit dem FC Barcelona, Manchester City, Atlético Madrid, Manchester United, dem FC Chelsea und Borussia Dortmund absolute Schwergewichte Europas. Daher droht den Bayern auch eine Hammergruppe - im schlimmsten Fall könnte der deutsche Rekordmeister beispielsweise Manchester City oder den FC Barcelona aus Topf 2 in die Gruppe bekommen und Inter Mailand aus Topf 3.