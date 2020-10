Europas Fußballer des Jahres: Robert Lewandowski schlägt Manuel Neuer

Robert Lewandowski gewinnt die prestigeträchtige Wahl zu "UEFA Men's Player of the Year". Er toppt dabei einen Kollegen des FC Bayern.

Der Pole des FC Bayern setzte sich bei der Wahl zu "UEFA Men's Player of the Year" vor seinem Teamkollegen Manuel Neuer und Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne von Manchester City durch.

Lewandowski erhielt bei der Ehrung in Genf die meisten Stimmen, Neuer und De Bruyne folgten dahinter. Zuvor wurde der Goalgetter der Münchner bereits als bester Stürmer des Jahres ausgezeichnet.

"Das ist überragend", sagte der 32-Jährige. "Ich möchte mich bei meinen Mitspielern und Trainern bedanken. Vielen Dank auch an meine Familie. Als ich jung war, habe ich geträumt, bei einem großen Verein zu spielen. Dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich bin stolz und glücklich."

Salihamidzic schwärmt von Lewandowski

Die Bayern hatten in der vergangenen Saison das Triple aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal geholt und zuletzt auch den europäischen und deutschen Supercup gewonnen.

Lewandowski war in der Triple-Saison der Bayern in allen drei Wettbewerben erfolgreichster Torjäger und wurde bereits als Deutschlands Fußballer des Jahres ausgezeichnet. In 47 Pflichtspielen erzielte der Stürmerstar 55 Treffer. Er folgt auf Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk (Niederlande), der die Trophäe - einen silbernen Torso - im Vorjahr gewonnen hatte.