Best of Bundesliga, 1985/86: Uwe Klimaschefski verlangt nach Cognac - Ben Redelings

Best of Bundesliga 1985/86: Unser Kolumnist Ben Redelings blickt wöchentlich auf die kuriosesten, lustigsten und unterhaltsamsten Highlights der Ligageschichte zurück.

Beliebt und gefürchtet

Wie man sieht, war der Trainer Klimaschefski bei seinen Spielern gleichermaßen gefürchtet wie beliebt. Seine stets gerade, offene Art gefiel aber verständlicherweise nicht allen Profis. Jemanden, den er direkt anging, musste schon einmal kräftig schlucken: "Was will der? Geld? Der soll froh sein, wenn er auf unserem Platz den Sauerstoff kostenlos einatmen darf."

Niederlagen nahm der gebürtige Bremerhavener persönlich. Nach einer verlorenen Partie bei einem Hallenturnier raunzte er einmal seine Spieler an: "Jetzt zieht euch warm an! Jetzt reiß’ ich euch den Arsch auf! Bis zur Naht!" So manches Mal saß er nach einer Niederlage im Presseraum, schaute kurz die Journalisten an und eilte dann hinfort: "Weitere Fragen kann ich nicht beantworten. Ich muss jetzt zu meinen Spielern. Die sind so blind, dass sie den Weg von der Kabine zum Bus nicht finden."