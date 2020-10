2. Bundesliga: St. Pauli, Bochum, Osnabrück LIVE in TV, Stream und Ticker

Jubelnde St. Paulianer gab es nach sechs Toren in zwei Spielen in dieser Saison schon häufiger © Imago

Der 3. Spieltag der 2. Bundesliga steht an. Der FC St. Pauli könnte vorübergehend an die Tabellenspitze springen. Für die anderen Teams im Einsatz gilt dasselbe.

Der 3. Spieltag in der 2. Bundesliga wird am Freitagabend um 18.30 Uhr eröffnet. Der gut in die Saison gestartete FC St. Pauli tritt beim SV Sandhausen an. (2. Bundesliga: SV Sandhausen - FC St. Pauli ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)