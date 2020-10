Eden Hazard, Real Madrid: Das Rätsel um die sieben Verletzungen des Belgiers

Obwohl der Wechsel vom FC Chelsea in die spanischen Hauptstadt der große Wunsch des Belgiers gewesen war - und ihn 50.000 begeisterte Fans im Estadio Bernabéu begeistert empfingen - wirkte er bei der Ankunft in Madrid nicht gerade königlich. Hazard wirkte ungelenk und deutlich pummeliger als wenige Wochen zuvor, als er mit den Blues noch das Finale der Europa League gewonnen hatte. Er kam nicht gerade wie ein Spieler rüber, für den Real gerade rund 115 Millionen Euro ausgegeben hatte.

Hazard fällt mit siebter Verletzung aus

Am Mittwoch war Hazard in Madrid einmal mehr zum Gesprächsthema Nummer eins geworden. Das Ligaspiel gegen Real Valladolid verfolgte 29-Jährige von der Tribüne des Estadio Alfredo Di Stéfano, in dem Real in Zeiten der Coronakrise seine Heimspiele austrägt.