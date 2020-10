LoR-Patch 1.11: Aurelion Sol generft

Der Weltraumdrache wird abgeschwächt

Aurelion Sol ist allein von seinen Stats her, neben der aufgelevelten Form von Nautilus, der wohl stärkste Champion in ganz LoR. Seine Fähigkeit auf Stufe 2 Himmelskarten für 0 Mana ausspielen zu können, macht ihn zu einer wahren Value-Maschine. Damit dies in Verbindung mit seinen weiteren Fähigkeiten rund um die Schlüsselwörter "Zauberschild" und "Zorn" letztendlich nicht zu stark wird, legt Riot nun Hand an und nerft den Sternenschmied.