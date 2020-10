Volleyball-Bundesliga der Frauen: Die Neuzugänge und Stars

Nächster Triumph: Schwerin feiert vierten Supercup-Sieg in Serie

Die Volleyball-Bundesliga der Frauen ist zurück. Vor dem Saisonstart am Samstag stellt SPORT1 die prominentesten Neuzugänge und größten Stars der Liga vor.

Die Neuzugänge der Volleyball-Bundesliga:

Nach einer Saison beim Klub-WM-Sieger in Italien ist die ehemalige Leistungsträgerin Schwerins und der deutschen Nationalmannschaft zurück in der Bundesliga.

Janiska, vor ihrer Hochzeit im August 2020 Geerties, hat mit ihren 26 Jahren die besten Volleyball-Jahre noch vor sich. Ist auf Außen und in der Annahme eine Bank.

Dora Grozer begann ihre Karriere in der Nachwuchsmannschaft des Moerser SC

Auch die Schwester von Georg Grozer war schon in der Bundesliga. 2018 verließ die Außenangreiferin den VC Wiesbaden Richtung Schweiz.

Dort wurde die 24-Jährige Topscorerin und MVP der Liga. War mit 23 Jahren schon kurz davor, ihre Karriere zu beenden und will jetzt nochmal in Deutschland durchstarten.

Lina Alsmeier feierte im August 2019 ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft

In der vergangenen Saison wurde sie zur besten Annahme- und Aufschlagspielerin der Liga gewählt.

Die niederländische Nationalspielerin kehrt nach je einem Jahr in Polen und Rumänien zurück nach Deutschland und wird die Liga bereichern.

Die Zuspielerin, die seit 2009 jedes Jahr den Verein gewechselt hat, soll in Schwerin Denise Hanke ersetzen, die ihre Karriere beendet hat.

Nach ihrem Intermezzo in Stuttgart 2014/15 spielte sie fünf Jahre lang in den Top-Ligen in Frankreich und Italien, wo sie mit ihren Teams je einmal Meisterin wurde.