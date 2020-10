US-Fußball: Hackentor entscheidet Spiel in letzter Minute

Ein unfassbares Tor entscheidet ein Spiel in der zweiten Amerikanischen Fußballliga. Nach einem Abwurf handelt Danny Barrera schnell und erzielt 3:2.

Kurioses Hacken-Tor in der zweiten US-Amerikanischen Liga.

In der USL Championship, der Liga unter der Major League Soccer, kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einem aufsehenerregenden Treffen. Beim Stand von 2:2 in der 90. Minute zwischen der Zweitvertretung von Philadelphia Union und Hartford Athletic fing Philadelphias Torwart eine Flanke souverän ab.