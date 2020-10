FC Bayern, Joshua Kimmich als Mentalitätsmonster, das selbst Flick fürchtet

Dass der Mittelfeldspieler des FC Bayern im Supercup gegen Borussia Dortmund in der 82. Spielminute im Mittelfeld den Ball eroberte - daran haben sich die Beobachter gewöhnt. Dass er wenige Sekunden später mit seinem Schuss aus kurzer Distanz an BVB-Keeper Marwin Hitz scheiterte - kann passieren. Doch dass Kimmich den Ball dann im liegen über Hitz hinwegarbeitete - das war außergewöhnlich.

Flick fürchtet "besondere" Mentalität von Kimmich

"So lange ich ihn kenne, ist seine Mentalität besonders", adelte Bayern-Coach Hansi Flick seinen Lautsprecher nach der Partie am Mittwochabend: "Er ist auf einem richtig guten Weg, die Mannschaft zu prägen."

Der künftige Bayern-Kapitän und der Nationalelf?

Bei all dem Kopfzerbrechen, das Flick diese Frage noch bereiten wird - wohl fast alle Trainer der Welt hätten diese Problem gerne. Denn Kimmich steht kurz davor, eine ganze Ära an der Säbener Straße zu prägen, selten war es bei einem Spieler in seinem Alter so offensichtlich, dass er das Team in absehbarer Zeit wohl für viele Jahre als Kapitän aufs Feld führen wird.