WWE NXT: Kyle O'Reilly bei TakeOver Überraschungs-Champ?

Kyle O'Reilly visiert am Sonntag bei NXT TakeOver seinen WWE-Durchbruch als Einzelwrestler an. Er formuliert eine Warnung an Champion Finn Balor.

Am Sonntag bei TakeOver, der nächsten Großveranstaltung des Drittkaders NXT, fordert das Mitglied der Undisputed Era Champion Finn Balor heraus und könnte gegen den früheren Universal Champion größten Sieg seiner Karriere feiern. Bei der TV-Show von NXT gab es einen Vorgeschmack in Form eines intensiven Rededuells mit Balor, vom nun hinter den NXT-Kulissen arbeitenden "Heartbreak Kid" moderiert.

Kyle O'Reilly warnt Finn Balor vor NXT TakeOver

O'Reilly warnte Balor, dass er nie einen Gegner wie ihn gehabt hätte und dass er ihn nicht als Underdog wahrnehmen sollte. Der dreimalige Tag Team Champion werde der Welt am Sonntag zeigen, dass er mehr sei als "nur" ein Teamwrestler. Auch Balor erkannte O'Reillys Qualitäten an, meinte zum Abschluss, dass er wirklich gut sei und sicher zum Champion aufsteigen könnte - wenn er nicht sein Kontrahent sein würde.

Der 33 Jahre alte Kanadier O'Reilly ist bekannt für seinen intensiven, an die Mixed Martial Arts erinnernden Stil (O'Reilly hat einen Kampfsporthintergrund als Ringer, Kickboxer und im Jiu-Jitsu). Außerhalb von WWE hatte er schon Erfolge bei NJPW in Japan und in kleineren US-Ligen gefeiert, unter anderem war er kurz vor seinem WWE-Engagement Champion bei der Liga Ring of Honor, indem er seinen langjährigen Weggefährten Adam Cole entthronte, nun Anführer der Undisputed Era.