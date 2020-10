Supercup: Bibiana Steinhaus beendet-Schiedsrichterin-Karriere - Flick lobt

Wie SPORT1bereits am Mittwoch berichtete, soll die 41-Jährige, die am Mittwochabend beim Supercup zwischen Bayern München und Borussia Dortmund (3:2) ihr letztes Profispiel leitete, als Video-Assistentin in den "Kölner Keller" wechseln. Das bestätigte auch Bayern-Coach Hansi Flick, der nach dem Spiel mit ihr gesprochen hatte.