NBA Finals: Los Angeles Lakers um LeBron James zerlegen Miami Heat um Butler

Anthony Davis von den Los Angeles Lakers war in Spiel 1 der NBA Finals von den Miami Heat nicht zu stoppen © Getty Images

Die Los Angeles Lakers überrollen Miami in Spiel 1 der NBA Finals. Anthony Davis und LeBron James sind nicht zu stoppen. Bei den Heat verletzen sich drei Stars.

Die Heat hatten noch Glück, dass es die Lakers angesichts der großen Führung im Schlussviertel ruhiger angingen lassen und der Vorsprung so ein wenig zusammenschrumpfte.

Davis und James nicht zu stoppen

Überragender Mann auf Seiten der Lakers war Anthony Davis, der in 38 Minuten auf 34 Punkte, neun Rebounds, fünf Assists und drei Blocks kam. Dazu hatte er eine Plus-Minus-Bilanz von +23.

Nur Shaquille O'Neal (43 Punkte in 2000) und George Mikan (42 Punkte in 1949) hatten bei ihrem Finals-Debüt für die Lakers mehr Punkte erzielt als Davis.

An diese Zahlen konnte selbst James nicht heranreichen. Der viermalige MVP glänzte aber ebenfalls und verpasste mit 25 Punkten, 13 Rebounds und neun Assists ein Triple-Double nur knapp.

Für James ein ungewöhnlicher Start in die NBA Finals. In acht seiner neun Finalserien hatte er zuvor Spiel 1 verloren, zuletzt sogar siebenmal in Folge.