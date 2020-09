Bundesliga: Manuel Baum erwartete FC Schalke als 15. der Tabelle

Manuel Baum will den FC Schalke wieder in die Erfolgsspur führen. Als TV-Experte traute er seinem neuen Klub allerdings herzlich wenig zu.

Doch was genau stellt sich der Trainer unter Erfolg vor? Vor der Saison traute er dem stolzen Bundesligisten, den er nun wieder aufbauen soll, nicht allzu viel zu. Im Gegenteil: Baum prophezeite Schalke biederen Abstiegskampf. In seiner Funktion als Fußball-Experte tippte er Mitte September die Abschlusstabelle der Bundesliga - und sah seinen neuen Arbeitgeber lediglich auf Platz 15. Also in größtmöglicher Nähe zu den Abstiegsrängen.