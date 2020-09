Supercup: FC Bayern - Borusia Dortmund im LIVETICKER

Der FC Bayern will im deutschen Supercup gegen Borussia Dortmund den fünften Titel klarmachen - doch der BVB wird sich nicht leicht geschlagen geben - JETZT im LIVETICKER.

Marco Reus und Julian Brandt dürfen in der Allianz Arena beginnen. So sieht die Startelf des BVB aus:

Borussia Dortmund: Hitz - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Delaney, Dahoud, Passlack - Brandt, Haaland, Reus

+++ 18. Minute: TOR für Bayern - Tolisso trifft zum 1:0 +++

Lewandowski legt bei einem Konter nach einer BVB-Ecke quer auf Tolisso. Der Franzose zieht ab, der Ball springt von Hitz an die Unterlatte - doch Tolisso verwandelt den Abpraller zum 1:0 für die Bayern.

+++ 15. Minute: Delaney lässt Witsel vergessen +++

Der Däne zeigt sich sehr laufstark und bissig in den Zweikämpfen. Delaney kurbelt das Spiel an und lässt so Witsel vergessen. Vorne zieht Reus ab und trifft aber nur das Außennetz.