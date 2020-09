French Open: Alexander Zverev besiegt Pierre-Hugues Herbert

Alexander Zverev kämpft sich mit viel Mühe in die dritte Runde der French Open. Gegen den Franzosen Herbert muss er an seine Grenzen gehen.

Gegen den schlitzohrig aufspielenden Herbert stieß Zverev immer wieder an seine Grenzen - ratlos blickte er immer wieder zu Trainer David Ferrer, sackte verzweifelt in die Hocke und biss verärgert in seinen Schläger.

Zverev ist der erste von fünf gestarteten deutschen Herren in der dritten Runde. Nach dem Erstrunden-Aus von Philipp Kohlschreiber verlor Dominik Koepfer in der zweiten Runde gegen Ex-Champion Stan Wawrinka aus der Schweiz. Im deutschen Duell spielen am Donnerstag noch Jan-Lennard Struff (Warstein) und Qualifikant Daniel Altmaier (Kempen) um den Einzug in Runde drei.