French Open heute live mit Struff, Djokovic im TV, Stream, Ticker

Am fünften Tag der French Open werden mindestens zwei deutsche Profis ausscheiden. Novak Djokovic tritt gegen einen Außenseiter an.

Außerdem gibt sich bei den Männern Superstar Novak Djokovic die Ehre. Gegen den Litauer Ricardas Berankis will die Nummer eins der Welt auf dem Court Philippe-Chatrier in die dritte Runde einziehen (Spielplan und Ergebnisse der French Open 2020) - so, wie es Topfavorit Rafael Nadal bereits am Mittwoch eindrucksvoll tat.