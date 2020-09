French Open: Simona Halep in dritter Runde - Viktoria Azarenka

Simona Halep zieht bei den French Open souverän in die dritte Runde ein. US-Open-Finalistin Viktoria Azarenka hat gegen eine Slowakin derweil keine Chance.

Azarenka (Belarus) flog hingegen am Mittwoch in der zweiten Runde gegen die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova überraschend klar mit 2:6, 2:6 aus dem Turnier.

Da die Titelverteidigerin und Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) auf die French Open verzichtet hatte, ist Halep (WTA-2.) an Position eins gesetzt und die heißeste Anwärterin auf den Titel. In der dritten Runde trifft die Wimbledonsiegerin auf Amanda Anisimova aus den USA.

Azarenka wurde hingegen mit Paris in diesem Jahr dagegen so gar nicht warm. Bei ihrem ersten Match sorgte sie mit ihrem Outfit und einigen deutlichen Sätzen in Richtung der Oberschiedsrichterin für Aufsehen.