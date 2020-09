French Open: Rafael Nadal im Eiltempo in die dritte Runde

Nur etwas mehr Mühe hatte US-Open-Sieger Dominic Thiem bei seinem Einzug in die dritte Runde. Der Österreicher, der in den vergangenen beiden Jahren in Paris jeweils erst im Finale an Nadal gescheitert war, bezwang den US-Amerikaner Jack Sock 6:1, 6:3, 7:6 (8:6) und trifft nun auf Casper Ruud (Norwegen). Im Tiebreak des dritten Durchgangs musste Thiem drei Satzbälle abwehren.