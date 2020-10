Handball, Bundesliga: Saison-Auftakt mit Magdeburg live im TV, Stream, Ticker

Sieben lange Monate ruhte der Ball in der Handball-Bundesliga.

Nun meldet sich die HBL endlich zurück, zum Auftakt in die Saison 2020/21 stehen gleich vier Partien auf dem Programm.

Unter anderem am Start: Der SC Magdeburg. In der ersten Partie der neuen Spielzeit ist der SCM gleich klarer Favorit, es geht gegen den Bergischen HC. In den letzten acht Heimspiel gegen den Außenseiter behielt das Topteam aus Magdeburg stets die Oberhand.