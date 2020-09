Radsport-Klassiker Amstel Gold Race in Niederlanden abgesagt

Das Amstel Gold Race muss in diesem Jahr abgesagt werden © Imago

Das Amstel Gold Race kann nicht wie geplant in den Niederlanden stattfinden. Die verschärften Hygiene-Maßnahmen machen einen Start unmöglich.

Der Radsport-Klassiker Amstel Gold Race in den Niederlanden ist aufgrund der verschärften Maßnahmen gegen das Coronavirus abgesagt worden. Dies teilten die Organisatoren am Mittwoch mit.

Der Abschluss der diesjährigen Ardennen-Trilogie sei wegen eines Zuschauerverbots bei Sportveranstaltungen nicht durchführbar, hieß es in der Mitteilung.

Die Ardennen-Trilogie war am Mittwoch unüblicherweise mit dem Fleche Wallonne gestartet.

Am Sonntag steht Lüttich-Bastogne-Lüttich u.a. mit dem Berliner Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) auf dem Programm, das nach der Absage des Amstel Gold Race den Abschluss bildet.

Das Amstel Gold Race markiert sonst den Start in die Ardennen-Woche, die mit dem Fleche Wallone fortgeführt wird. Den Schlusspunkt bildet üblicherweise Lüttich-Bastogne-Lüttich.

Am Mittwochmorgen war bereits die zweite Etappe der BinckBank-Tour abgesagt worden. Der Bürgermeister der Hafenstadt Vlissingen hatte am Dienstagabend aufgrund des zwei Stunden vor Mitternacht in Kraft getretenen Zuschauerverbots bei Sportveranstaltungen seine Genehmigung für das vorgesehene Einzelzeitfahren widerrufen.