French Open: Kiki Bertens gewinnt irres Match gegen Sara Errani

Dieses Spiel geht in die Geschichte der French Open ein! Kiki Bertens gewinnt gegen Sara Errani eine völlig verrückte Partie mit Drama, Tränen, Flüchen und 24 Breaks.

Als Kiki Bertens nach ihrem Sieg bei den French Open am Dienstag zu Boden ging, hätte man denken können, dass sie gerade das Finale gewonnen und damit den größten Triumph ihrer Karriere errungen hatte.

Doch die Niederländerin hatte "nur" ihr Zweitrundenmatch gegen Sara Errani für sich entschieden. Doch diese Partie war nicht wie jede andere. Solch ein Drama hat es in der Geschichte von Roland Garros wahrscheinlich noch nie gegeben.

Die nüchternen Zahlen am Ende: Bertens gewann nach 3:11 Stunden mit 7:6 (7:5), 3:6, 9:7 gegen die Italienerin. Insgesamt gab es in 37 Aufschlagspielen 24 (!) Breaks. ( Spielplan und Ergebnisse der French Open 2020 )

Errani beschimpft und äfft Bertens nach

Dies führte nach Erranis Break zum 3:2 zu zehn Breaks in Folge. In der Endphase des dritten Durchgangs war Errani so genervt, dass sie ihre Gegnerin nachäffte, die sich auf ihren Schläger stützte und ein schmerzverzerrtes Gesicht hatte.