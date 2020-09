Supercup: FC Bayern - Borussia Dortmund 3:2 - Kimmich wird Matchwinner

Der Champions-League-Sieger um den erneut herausragenden Manuel Neuer gab beim turbulenten Kräftemessen im Supercup mit dem ewigen Rivalen Borussia Dortmund zunächst eine 2:0-Führung aus der Hand, setzte sich aber dank Kimmichs Kunststück kurz vor Schluss mit 3:2 (2:1) durch. Bayerns Mittelfeld-Anführer eroberte an der Mittellinie den Ball, tankte sich bis zum Strafraum durch, wo er von Robert Lewandowski bedient wurde, und schloss ab.

Dortmunds Schlussmann Marvin Hitz verhinderte das Tor noch, den Abpraller beförderte der ins Fallen geratene Kimmich in hohem Bogen doch noch ins Tor ( Supercup: Das Spiel im TICKER zum Nachlesen ).

Corentin Tolisso (18.) und Thomas Müller (32.) brachten die Mannschaft von Erfolgscoach Hansi Flick im Duell der großen Wochenend-Verlierer der Bundesliga scheinbar beruhigend in Führung. Doch Dortmund kam durch Julian Brandt (39.) und Jungstar Erling Haaland (52.) im "Abschiedsspiel" für Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, die ihre Karriere mit nur 41 Jahren beenden wird , noch einmal zurück.

Flick und Favre rotieren durch

Beide Trainer warfen für das Prestigeduell ohne Fans die Rotationsmaschine an. Flick wechselte nach der 1:4-Pleite in Hoffenheim auf fünf Positionen und beorderte unter anderem Toptorjäger Robert Lewandowski zurück in die Startelf.