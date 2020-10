2. Liga: HSV im Kader-Check: Wer soll kommen, wer will gehen?

Der HSV strebt nach zwei verpassten Chancen den Aufstieg in die Bundesliga an © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago

Sucht der HSV eine neue Nummer eins?

Der 27-Jährige hatte sich zwar im internen Duell gegen Ex-U21-Europameister Pollersbeck durchgesetzt, ist aber trotzdem nicht unumstritten. Speziell in der Strafraumbeherrschung könnte der Deutsch-Portugiese noch zulegen, viele Gegentore fielen in der letzten Saison durch Standards und Flanken aus dem Spiel.

Kein Back-Up für Leibold – Jung will weg

Wenig Spielzeit für Talente

Drei Nachwuchshoffnungen könnten den HSV noch kurzfristig verlassen. Für Xavier Amaechi (19), Jonas David (20) und Aaron Opoku (21) stehen die Chancen auf regelmäßige Einsätze gering. David und Opoku waren bereits in der vergangenen Saison in die dritte Liga verliehen worden und konnten bereits einige Erfahrung im Profibereich sammeln.

Neuer Stürmer im Anflug

Mit Hofmann bekäme Thioune in jedem Fall eine starke Alternative zu Simon Terodde. In der vergangenen Saison erzielte der 1,95 Meter große Mittelstürmer 17 Tore und bereitete sechs Treffer vor. Hofmann könnte den HSV zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro kosten. Damit wären die Hanseaten im Angriff gut aufgestellt. Lukas Hinterseer soll derweil signalisiert haben, dass er in Hamburg bleiben will. Ein Wechsel ist aber noch nicht endgültig vom Tisch.