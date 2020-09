Ozan Kabak von Schalke 04 erhält nach Spuck-Attacke Sperre

Das Sportgericht sperrte den Türken "wegen krass sportwidrigen Verhaltens in der Form einer versuchten Tätlichkeit gegen den Gegner" für vier Pflichtspiele. Bevor die nachträgliche Sperre beginnt, muss Kabak erst noch seine Gelb-Rot-Sperre absitzen. Den Platzverweis hatte er wegen wiederholten Foulspiels kurz vor Abpfiff erhalten.

Kabak entschuldigte sich

Kabak hatte im Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstagabend (1:3) in Richtung seines Gegenspielers Ludwig Augustinsson gespuckt. Der Schalker entschuldigte sich noch am Abend und stritt eine Absicht ab.