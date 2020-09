Kein Kauf von FIFA-Points: Schalker mit klarer Ansage

Eine der größten Kritikpunkte, die sich der FIFA eSport gefallen lassen muss, ist der verzerrte Wettbewerb in Ultimate Team. Spieler, die frühzeitig viel Geld in den Modus investieren, erkaufen sich so bessere Chancen auf wertvollere Rewards in folgenden Weekend Leagues, die wiederum die Mannschaftsleistung dramatisch beeinflussen.