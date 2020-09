WWE-Entlassungen 2020: Neue Wege bei AEW, Impact und Co.

Diese Stars landeten bei AEW:

Ebenfalls bei AEW landeten Codys Kumpel Matt Cardona ( Zack Ryder ) , die frühere NXT-Wrestlerin Tay Conti und die bei WWE zuletzt als Trainerin angestellte Serena Deeb , einst Gefährtin von CM Punk in dessen Straight Edge Society. Auch der langjährige WWE-Ringrichter Mike Chioda hatte einen Auftritt, Stand jetzt aber keinen Vertrag. Auch das von Fans hochklassiger Tag-Team-Acton vielgelobte Duo FTR (vorher: The Revival) , das sich schon vor der Corona-Krise mit WWE auf eine Trennung verständigt hatte, ist nun bei AEW, hat Tag-Team-Gold errungen und steht weit mehr im Fokus als vorher bei WWE.

Die Impact-Riege:

Die beste Figur bei Impact machten bislang die ehemalige NXT-Wrestlerin Deonna Purrazzo und Eric Young , bei WWE Partner des Deutschen Alexander Wolfe in der Gruppierung SAnitY. Die auch bei NXT nicht groß in Szene gesetzte Purrazzo hat den Damentitel bei Impact gewonnen, der Kanadier Young stieg beim langjährigen Arbeitgeber wieder zum World Champion auf.

Das machen die anderen Opfer der WWE-Entlassungswelle:

Aiden English hat bisher noch keinen Vertrag bei einer Promotion unterschrieben. Rusevs ehemaliger Vorsänger tritt seit September als The Drama King wieder im Independent-Bereich an und verfolgt andere Projekte - als passionierter Schauspieler, Sänger, Kunst- und Gaming-Fan hat er viele Interessen. Ebenfalls schon in kleineren Ligen unterwegs waren Mike Bennett alias Mike Kanellis mit Ehefrau Maria und No Way Jose, der nun einen seriöseren Charakter mit dem Namen Levy Valnez vorgestellt hat, und Lio Rush. Letzterer gilt mit seinem Talent eigentlich als potenzieller Star, soll sich aber durch sein Verhalten hinter den Kulissen im Weg stehen. Zuletzt kokettierte er mit einem Rückzug aus der Branche.